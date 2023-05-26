В Госдуме заявили, что поклонники примут Галкина только после осуждения киевского режима

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) примут в России только после того, как тот "заклеймит фашистский киевский режим, Зеленского и его окружение", выразил уверенность член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

"Его решение (оспорить статус иноагента в суде. – Прим.ред.) – это правильный поступок, поскольку решение суда для общества и власти является основополагающим и обязательным к исполнению. Его поклонники могут принять его, <...> если Галкин талантливо будет клеймить фашистский киевский режим, Зеленского и его окружение", – приводит радио "Говорит Москва" слова Соловьева.

По мнению депутата, Галкин "умный человек" и сделает правильный выбор. Возвращение на большие сцены будет долгим, отметил Соловьев.

Минюст РФ включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. Как уточнялось, шоумена финансирует Украина.

Ранее Галкин направил иск в Замоскворецкий суд Москвы с целью оспорить статус иностранного агента. Дело зарегистрировали 11 мая, рассмотрение пройдет 2 июня.

До этого стало известно, что Галкин произнес украинский националистический лозунг в ходе концерта в Дубае. При этом шоумен заявил, что его просили "быть нейтральным", однако он не может этого сделать.