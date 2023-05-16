Юрист оценила шансы оспорить статус иноагентов Галкину, Слепакову и Земфире

Российские артисты и блогеры, внесенные в реестр иноагентов, начали подавать иски в суд, чтобы оспорить это решение. В частности, с такими требованиями уже обратились блогер Илья Варламов, юмористы Семен Слепаков и Максим Галкин, а также певица Земфира. Разбираемся, получится ли у них аннулировать свой статус иноагентов.



Оспаривают статус

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко (Семен Слепаков признан в РФ иноагентом)

В Замоскворецкий суд Москвы поступили исковые заявления к Минюсту от блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом), юмористов Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и Семена Слепаков (признан в РФ иноагентом), а также певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом). Они хотят оспорить решение о присвоенном им статусе. Речь идет об исключении из реестра иностранных агентов. О дате рассмотрения исков пока не сообщается.

Семена Слепакова внесли в список иноагентов 14 апреля 2023 года. До этого он попал в крупный скандал из-за сатирической песни про СВО. По сюжету в ней мать рассказывает своему маленькому сыну про его братьев, один из которых погиб в ходе специальной военной операции, а другой в Европе стал IT-специалистом. Последнего женщина считает предателем.





из сообщения на сайте Минюста Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

Чуть раньше, 23 марта, в список иноагентов попал Илья Варламов. По данным Минюста, блогер занимался распространением недостоверных сведений о решениях и политике органов российской власти, а также получал средства из-за рубежа. В феврале в реестр была внесена Земфира. Помимо иностранного финансирования, поводом стали ее открытые призывы против проведения СВО и выступления артистки в поддержку Украины.

Максим Галкин получил статус иноагента в сентябре 2022 года. По информации Минюста, юмориста финансирует Украина, а сам он осуществляет политическую деятельность. Шоумен на концертах за рубежом негативно высказывался в адрес российских властей и своих коллег. Также на выступлении в Дубае он произнес украинский националистический лозунг.



Бесперспективные иски?

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Человек может добиться исключения из реестра иноагентов, если предоставит доказательства, что больше не ведет финансирующуюся из зарубежа деятельность. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила юрист Мария Ярмуш.

"Чтобы гражданин добился исключения из списка иноагентов, ему необходимо прекратить деятельность в интересах иностранного государства... Некоторым людям, которые были включены в реестр, уже удалось добиться исключения, но не путем обращения с иском в суд, а путем подачи заявления в Минюст", – объяснила эксперт.





Мария Ярмуш юрист Тем, что сейчас блогеры, певцы и шоумены подали исковые заявления в суд, они хотят признать нарушением законодательства и незаконным их включение в список. С моей точки зрения, такие иски бесперспективны. Оснований для их удовлетворения нет.

По мнению эксперта, ситуация больше похожа на пиар-ход. "Как будто бы они пытаются эту практику с иноагентами переломить и получить от Минюста мотивированные возражения против иска, а затем публично обсуждать происходящее. То есть именно в глазах общественности доказать, что якобы их включение в реестр иноагентов было необоснованным", – уточнила Ярмуш.

Если бы подавшие иски знаменитости действительно хотели снять с себя статус иноагентов, они бы обратились с заявлением в Минюст – в ведомство, которое и включило их в список, подчеркнула юрист. Кроме того, перестали бы критически высказываться в отношении России во время своих выступлений и в соцсетях, заключила она.

