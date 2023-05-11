16:44Политика
В Минюсте заявили, что в законодательстве об иноагентах появится категория "третьи лица"
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В законодательстве об иностранных агентах появится категория под названием "третьи лица", рассказал замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. Об этом сообщает ТАСС.
"Законодательная деятельность (в сфере законодательства об иноагентах. – Прим. ред.) продолжается, и мы также решили использовать режим профилактики закона", – сказал он, выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Свириденко добавил, что комитет Госдумы поддержал новую инициативу. Она коснется всех третьих лиц, которые не получили статус иностранного агента и даже не аффилированы с ними, но их деятельность может оказывать определенное влияние и содействовать иноагентам, что приводит к нарушению закона.
"Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф", – отметил он.
Также новая инициатива получила поддержку от депутатского корпуса, подчеркнул Свириденко.
Ранее сообщалось, что в Госдуме создали группу, которая будет разрабатывать предложения, ограничивающие деятельность артистов-иноагентов в РФ и тех, кто имеет антироссийскую позицию.
В состав рабочей группы войдут зампред ГД Петр Толстой, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и другие.
Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах
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