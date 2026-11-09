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09 ноября, 19:18

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Разработчик дрона "Изделие 80" законсервирует производство в Тольятти

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Разработчик и производитель беспилотных авиационных систем (БАС) ООО "Транспорт будущего" консервирует производственную площадку в Тольятти в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

В частности, заморозят мощности, на которых выпускали серийные беспилотники и их ключевые компоненты. Причина – отсутствие новых заказов на военную технику: предприятию приходится урезать производственные расходы и переводить основные ресурсы на гражданские разработки.

Решение принято на фоне уголовного преследования инвесторов группы, уточнили в компании.

Конструкторская работа по военной тематике при этом не останавливается. До конца 2026 года "Транспорт будущего" доведет третье поколение "Изделия 80" с учетом рекомендаций центра "Рубикон", полученных в ходе военной апробации. К тому же сроку завершатся работы по "Изделию 70".

"Транспорт будущего" зарегистрировали в ноябре 2021 года. Изначально проект развивался при участии членов совета директоров ГК "Эфко", однако позднее стал самостоятельным разработчиком.

В конце июля в Москве был задержан председатель совета директоров и основной акционер "Эфко" Валерий Кустов. Спустя время ему предъявили обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Позднее суд отправил в СИЗО председателя совета директоров и основного акционера группы компаний "Эфко". Мосгорсуд признал законным его арест. Позже суд продлил срок содержания под стражей Кустову, а также другим обвиняемым по делу.

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