Агентство "Москва": два человека погибли при пожаре в жилом доме на западе Москвы

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Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома в районе Очаково-Матвеевское в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Как уточнил собеседник агентства, возгорание произошло в доме на Очаковском шоссе. В ходе тушения спасатели эвакуировали пять человек, в числе которых были двое детей. Предварительно, среди погибших есть пожилая женщина. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

Ранее женщина погибла при пожаре в пятиэтажном доме на улице Сулимова в Екатеринбурге. Причиной стало самовозгорание аккумуляторной батареи телефона – в комнате загорелось имущество на 4 квадратных метрах.

К месту возгорания направились 11 специалистов и 4 единицы техники. В результате огонь потух сам.