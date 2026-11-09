Женщина погибла при пожаре из-за аккумулятора телефона в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге женщина погибла при пожаре из-за самовозгорания аккумуляторной батареи телефона. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Сулимова. В комнате загорелось имущество на 4 квадратных метрах. К месту возгорания направились 11 специалистов и 4 единицы техники. В результате огонь потух сам.

Ранее на севере Москвы загорелся утеплитель в строящемся 25-этажном жилом доме. Пожар произошел на улице Веткина, доме 2, строении 1.

Очаг находился в пристройке на уровне второго этажа. Возгорание удалось ликвидировать на площади 5 квадратных метров.