Автобусы запустили вместо трамваев в СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автобусы вместо трамваев запустили на северо-западе Москвы от остановки "Таллинская улица" до остановки "Метро Щукинская". Об этом сообщили в Дептрансе.

Уточняется, что это произошло после изменения маршрутов: трамваи № 10, 15, 21 и 30 задерживаются по техническим причинам. Граждан призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен с начала 2026 года получил с автомобилистов, по вине которых останавливалось трамвайное движение, более 2,4 миллиона рублей. Все судебные решения по этим делам вынесены в пользу предприятия.

Чаще всего трамваи встают из-за ДТП на путях, выезда машин на рельсы и неправильной парковки. Столичные власти призвали водителей соблюдать правила и быть особенно внимательными при движении рядом с городским транспортом. Одна минута задержки обходится виновнику примерно в 8 тысяч рублей.

