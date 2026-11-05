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05 ноября, 10:25

Происшествия

В Москве с водителей взыскали более 2,4 млн руб за задержки трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Московский метрополитен с начала года получил с автомобилистов, по вине которых останавливалось трамвайное движение, более 2,4 миллиона рублей. Все судебные решения по этим делам вынесены в пользу предприятия, сообщил ТАСС заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Даже непродолжительная остановка трамвая влияет на комфорт пассажиров, поэтому будем и дальше добиваться возмещения ущерба в каждом таком случае", – сказал Ликсутов.

Он призвал водителей не занимать трамвайные пути, соблюдать правила и быть особенно внимательными при движении рядом с городским транспортом. Сумма компенсации, по словам заммэра, зависит от того, как долго трамвай простоял и насколько это отразилось на работе маршрутов. Одна минута задержки обходится виновнику примерно в 8 тысяч рублей.

Чаще всего трамваи встают из-за ДТП на путях, выезда машин на рельсы и неправильной парковки. Еще одна причина – повреждение контактной сети и инфраструктуры посторонним транспортом. Когда действия автомобилиста останавливают движение трамваев, метрополитен подсчитывает размер ущерба и взыскивает его через суд. Практика показывает, что решения по таким искам всегда принимаются в пользу предприятия.

Ранее сообщалось, что на самом длинном городском трамвайном диаметре в мире Т2 за полгода его работы совершили свыше 11,5 миллиона поездок. Протяженность диаметра – 33 километра. Он проходит через 13 районов в пяти административных округах Москвы.

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