Водитель трамвая, сошедшего с рельсов в Москве, успешно прошел предрейсовый медосмотр

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Водитель трамвая № 27, у которого на улице Костякова в Москве сошли с рельсов две тележки, успешно прошел предрейсовый медицинский осмотр. Об этом сообщил начальник отдела информирования метрополитена Павел Семкин.

"Причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев", – приводит слова Семкина пресс-служба столичного Дептранса.

Он уточнил, что вагон был произведен в 2021 году. Трамваи обслуживают по контракту жизненного цикла, при этом за техническую исправность вагонов, выходящих на линию, отвечает сервисная компания.

Сход тележек произошел около 10:25 в районе остановки "Улица Костякова". На место оперативно прибыли службы метрополитена и города.

Из-за происшествия временно изменяли маршруты трамваев № 27 и 29. Они следовали от станции метро "Войковская" до остановки "Михалково" у станции МЦК Коптево. Ограничения действовали также на участке между Соболевским проездом и станцией метро "Дмитровская".

На данный момент движение по улице Костякова восстановлено.

Ранее сообщалось что, в центре столицы изменятся маршруты автобусов 28 и 29 октября с 8:00 до конца мероприятий. Автобусы м1, м2, м3, м7 и м9 будут работать на двух участках. Маршруты м6, е10, е30, м40, м90, 538, с344 и с755 будут укорочены.