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Контакты между Россией и Европой остаются несистемными: на встречах представители Европы повторяют публичные заявления и требуют от Москвы капитуляции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Замминистра уточнил, что отдельные контакты существуют, в том числе на полях Генеральной Ассамблеи ООН, а также в министерстве иностранных дел. Однако собеседники приходят и озвучивают то же, что говорят публично: "Россия должна".

По словам Грушко, европейцы, глядя в глаза, утверждают, что "капитуляция" Москвы является основой для долгосрочного урегулирования кризиса. В Европе считают, что при обнаружении формулы мира по Украине на российских условиях произойдет капитуляция Западной Европы.

Дипломат выразил недоумение и назвал эти высказывания непонятными. При этом Грушко подчеркнул, что Европа не может допустить своей капитуляции.

Ранее Грушко заявил, что требования Евросоюза по конечным параметрам урегулирования на Украине исключают европейцев из переговорного процесса. По словам дипломата, европейская сторона настаивает на возвращении границ к пределам 1992 года, выплате Россией репараций и наказании ответственных. Кроме того, Брюссель требует размещения иностранных сил на территории Украины, если не ее вступления в НАТО.

Замглавы МИД отметил, что главная политика Евросоюза сегодня заключается в нанесении России стратегического поражения – сдерживании, лишении ресурсов для развития и обрыве стратегических коммуникаций.