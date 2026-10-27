Обвиняемый в фейках о ВС РФ блогер Ремесло заявил, что не сожалеет о содеянном

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Илья Ремесло, обвиняемый в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, заявил, что не жалеет о содеянном. Об этом он сообщил журналистам в суде Санкт-Петербурга.

"Я нисколько не жалею о том опыте, который получил. Если бы у меня была возможность вернуться в 17 марта 2026 года, я сделал бы примерно то же самое. Ну, за исключением формулировок о военном преступнике", – цитирует его РИА Новости.

Своих сокамерников блогер назвал "прекрасными и достойными людьми". При этом на вопрос судьи о признании вины Ремесло ответил отрицательно. Блогер добавил, что воспользовался правом критиковать органы государственной власти.

Ремесло задержали 17 июля по делу о фейках о ВС РФ. В тот же день ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Отмечалось, что в основу уголовного дела легло его интервью журналистке Ксении Собчак.

Позднее Ремесло поместили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Мужчине назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Затем Ремесло перевели из института имени В. П. Сербского в СИЗО № 7.