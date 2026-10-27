Книгу "Досуги крымского судьи" Сумарокова выставят на торги за 1,2 млн руб

Фото: litfund.ru

Книгу Павла Сумарокова "Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду" 1803–1805 годов выставят на торги аукционного дома "Литфонд" в Москве 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Стартовая цена лота – 1,2 миллиона рублей. Это самый высокий показатель на аукционе.

Также за 350 тысяч рублей на торги выставят авторскую машинопись первой книги романа "Доктор Живаго" с дарственной надписью Бориса Пастернака Ольге Александровой.

Двухтомный альбом видов постройки средней части Амурской железной дороги 1910–1914 годов оценили в 300 тысяч рублей. В издание вошли 388 изображений, запечатлевших строительство пути через тайгу и болота.

Стартовая цена 250 тысяч рублей установлена для детской книги Даниила Хармса "О том, как старушка чернила покупала" 1929 года с рисунками Эдуарда Криммера, рукописи Марины Цветаевой с поправками к автобиографическому очерку "Мать и музыка", опубликованному в журнале "Современные записки" в 1935 году, и фотоколлажа "Уинстон Черчилль" 1950 года работы Александра Житомирского.

"Руководство к изучению новейших бальных танцев" парижского танцмейстера Целлариуса, изданное в Петербурге в 1848 году, оценили в 180 тысяч рублей. Стартовая цена двухтомника Шекспира в переводе Пастернака с дарственной надписью поэта – 150 тысяч рублей.

Письма Николая Рериха к брату Борису за 1907–1912 годы выставят за 145 тысяч рублей. Коллекция из 25 оригинальных фотографий со съемок фильма Андрея Тарковского "Сталкер" 1977–1978 годов получила стартовую цену 115 тысяч рублей.

Предаукционная выставка пройдет с 27 октября по 5 ноября включительно в аукционном доме "Литфонд".

Ранее сообщалось, что в ноябре в Нью-Йорке представят на торгах четыре работы художника Пабло Пикассо, созданные в последние 20 лет его жизни. Самым дорогим лотом станет картина "Обнаженные женщина и мужчина с флажком".