В Англии выставили на продажу деревню за 7,5 млн фунтов

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Частный поселок в английском Пик-Дистрикте выставили на продажу. Его оценили в 7,5 миллиона фунтов стерлингов, то есть почти в 9,95 миллиона долларов, сообщает портал Mansion Global.

В лот входят 17 коттеджей, сложенных из камня, озеро площадью 1,2 гектара и около 8 гектаров земли. Объект расположен у озера Дарвина рядом с городом Матлок, примерно в 35 километрах к югу от Шеффилда.

Коттеджи традиционной постройки стоят вокруг водоема, их общая площадь – около 3,3 тысячи квадратных метров. Внутри оборудованы 34 спальни и 32 ванные комнаты. Помимо жилья, на территории есть зал Дарвина для мероприятий и собраний, часовня и сторожка у ворот.

В настоящее время поселок работает как курортный. Журналисты отметили, что он "вполне реально" может стать частным семейным имением. Покупатель также может запросить разрешение на перепланировку и строительство большого основного дома вместо отеля и курорта, которые там планировали.

Кроме того, деревня служила площадкой для реалити-шоу The Neighbourhood с известным телеведущим Грэмом Нортоном. Программа начала выходить в этом году. В 11 сериях участники переезжали в "район", жили бок о бок и соревновались за приз в 250 тысяч фунтов стерлингов, что около 330 тысяч долларов.

Ранее на продажу выставили автомобиль Bentley, который, предположительно, принадлежал бывшему британскому принцу Эндрю Маунтбеттену-Виндзору. Пробег машины составляет около 11,2 тысячи километров. Точная цена транспортного средства – 124 975 фунтов, то есть около 165 тысяч долларов.