Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 14:12

В мире

В Англии выставили на продажу деревню за 7,5 млн фунтов

Фото: 123RF.com/tommeaker

Частный поселок в английском Пик-Дистрикте выставили на продажу. Его оценили в 7,5 миллиона фунтов стерлингов, то есть почти в 9,95 миллиона долларов, сообщает портал Mansion Global.

В лот входят 17 коттеджей, сложенных из камня, озеро площадью 1,2 гектара и около 8 гектаров земли. Объект расположен у озера Дарвина рядом с городом Матлок, примерно в 35 километрах к югу от Шеффилда.

Коттеджи традиционной постройки стоят вокруг водоема, их общая площадь – около 3,3 тысячи квадратных метров. Внутри оборудованы 34 спальни и 32 ванные комнаты. Помимо жилья, на территории есть зал Дарвина для мероприятий и собраний, часовня и сторожка у ворот.

В настоящее время поселок работает как курортный. Журналисты отметили, что он "вполне реально" может стать частным семейным имением. Покупатель также может запросить разрешение на перепланировку и строительство большого основного дома вместо отеля и курорта, которые там планировали.

Кроме того, деревня служила площадкой для реалити-шоу The Neighbourhood с известным телеведущим Грэмом Нортоном. Программа начала выходить в этом году. В 11 сериях участники переезжали в "район", жили бок о бок и соревновались за приз в 250 тысяч фунтов стерлингов, что около 330 тысяч долларов.

Ранее на продажу выставили автомобиль Bentley, который, предположительно, принадлежал бывшему британскому принцу Эндрю Маунтбеттену-Виндзору. Пробег машины составляет около 11,2 тысячи километров. Точная цена транспортного средства – 124 975 фунтов, то есть около 165 тысяч долларов.

Читайте также


за рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика