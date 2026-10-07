Автомобиль Bentley экс-принца Эндрю выставлен на продажу почти за 125 тыс фунтов

Фото: portlandautos.co.uk

Автомобиль Bentley, предположительно, принадлежавший британскому экс-принцу Эндрю Маунтбеттену-Виндзору, выставили на продажу почти за 125 тысяч фунтов стерлингов (165 тысяч долларов. – Прим. ред.). Это следует из объявления на сайте дилера Portland of Bawtry из Донкастера.

Пробег автомобиля составляет 7 тысяч миль (около 11 265 километров. – Прим. ред.). Точная цена – 124 975 фунтов.

Машина оснащена шестилитровым двигателем и полным приводом. В салоне установлены массажные сиденья и аудиосистема Naim. В интерьере использовались льняная ткань и кожа зеленого оттенка.

Уточняется, что королевский двор приобрел Bentley в 2020 году за 220 тысяч фунтов. Эндрю ездил на нем с 2021-го. В частности, он приезжал на автомобиле на похороны своего отца принца Филиппа и на крестины внучки Афины Мапелли Моцци.

Ранее машина имела номерной знак A03 DOY, что означало Duke of York – герцог Йоркский. В 2025 году он был снят из-за скандала, связанного с бывшим принцем.

В 2025 году король Карл III забрал у Эндрю титул принца из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Последнего арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что финансист покончил жизнь самоубийством.

