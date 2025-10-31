Младший брат короля Карла III стал вторым принцем в истории, лишенным титула

Фото: ТАСС/Zuma/Stephen Lock

Король Британии Карл III лишил младшего сына королевы Елизаветы II Эндрю титула принца. Этот случай стал вторым в истории страны, передает Daily Express.

Теперь брата Карла III будут называть Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Его выселят из особняка, в котором он проживал. Здание находится возле Виндзорского замка.

Принцев стали лишать титула лишь в XX веке, когда был утвержден соответствующий закон. Это произошло в 1917 году. Тогда правительство считало неприемлемым, что во время Первой мировой войны члены германских королевских и княжеских семей продолжали быть британскими принцами и герцогами.

Первым, кого лишили титула, был принц Эрнест Август Камберлендский. Соответствующий указ выпустил Георг V 28 марта 1919 года. Также он лишил титулов герцога Чарльза Эдуарда, герцога Олбани, принца и герцога Камберлендского Эрнста Августа, 12-го виконта Тааффе Генриха.

Еще в 2022 году Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили воинских званий и королевского патронажа после того, как правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск в суд Манхэттена, в котором обвинила сына Елизаветы II в изнасиловании. Она рассказала, что это произошло в Лондоне, когда ей было 17 лет.

Сам принц отрицал все обвинения и был удивлен решением матери о лишении королевского патронажа. Он также был лишен звания почетного гражданина Йорка.

Спустя время Эндрю добился внесудебного соглашения с Джуффре. Несмотря на это, его кабинет и спальные покои в Букингемском дворце закрыли. Принца лишили и круглосуточной вооруженной охраны, чтобы он покинул резиденцию Royal Lodge.

Карл III официально прекратил финансировать своего младшего брата. Его ежегодное личное содержание оценивалось в 1 миллион фунтов стерлингов в год, что составляет почти 126 миллионов рублей.

В этом году Джуффре была найдена мертвой в своем доме в Австралии. По данным СМИ, она покончила с собой на 42-м году жизни.

