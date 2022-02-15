Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю добился внесудебного урегулирования своего дела

15 февраля, 22:29
Фото: AP Photo/Steve Parsons
Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю добился внесудебного соглашения с Вирджинией Джуффре, обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что формальный запрос стороны подадут в ближайшие 30 дней, а пока они просят приостановить судебный процесс. Также стало известно, что принц намерен совершить крупное пожертвование в пользу жертв насилия.
Юрист и экс-глава Королевской прокурорской службы Северо-Западной Англии Назир Афзал между тем считает подобную благотворительность кровавой. Он обратил внимание на тот факт, что Эндрю намерен пожертвовать деньги на то, обвинения в чем он отрицает.
"Это заслуга Джуффре, что она настояла на том, чтобы все деньги пошли в ее благотворительные фонды в поддержку прав жертв. <...> Это не пожертвование это кровавые деньги", – отметил он.
О том, что правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена, в котором обвинила принца Эндрю в изнасиловании, стало известно в середине января. По словам женщины, которая известна в том числе как одна из обвинительниц финансиста Джеффри Эпстина в торговле несовершеннолетними, представитель королевской семьи подверг ее сексуальном насилию, когда ей было 17 лет.
Джуффре рассказала, что герцог Йоркский против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне. При этом сам принц обвинение отрицает.
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