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11 ноября, 15:56

Экономика

Минсельхоз РФ спрогнозировал рекордный урожай плодов и ягод в 2026 году

Фото: 123RF.com/manuta

В России ожидается рекордный урожай плодов и ягод на уровне 2,3 миллиона тонн, в том числе 2,1 миллиона тонн яблок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз РФ.

При этом, согласно сообщению, сбор зерна завершен почти на 97%. В стране удалось собрать 140 миллионов тонн в бункерном весе, включая 95 миллионов тонн пшеницы.

Сбор масличных с начала года увеличился на 13% и составил 34,8 миллиона тонн. По итогам года урожай прогнозируется на уровне свыше 35 миллионов тонн в чистом виде, подчеркнули в Минсельхозе. Вместе с тем по сахарной свекле Россия может выйти на уровень в 52 миллиона тонн.

"Растет производство свинины, молока и яиц. Выпуск продукции аквакультуры увеличился более чем на 15%. В пищевой и перерабатывающей промышленности выросло производство круп, растительных масел, сыров, плодоовощных и мясных консервов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что цены на зерно в южных регионах России этой осенью снизились в два раза. Самая сложная ситуация сложилась в Краснодарском крае и Ростовской области, где власти ввели режим ЧС из-за проблем со сбытом урожая. Фермеры не могут реализовать товар, чем пользуются перекупщики, резко снижая закупочные цены.

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