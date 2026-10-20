ФАС назвала ситуацию с ценами на продукты в России стабильной

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Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильная. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский, передает РИА Новости.

По его словам, при рассмотрении крупных сделок на рынке ведомство утверждает поведенческие условия. По ним крупные компании формируют торговые политики.

Кроме того, этим занимаются и крупные производители свинины и мяса птицы, заключил глава ведомства.

Ранее в АКОРТ сообщили, что морковь в крупных торговых сетях России за месяц подешевела почти на четверть. В целом в сентябре минимальная стоимость базовой продовольственной корзины в крупных торговых сетях уменьшилась на 0,7% по сравнению с августом.

Лидерами снижения цен стали овощи борщевого набора. Морковь за месяц подешевела на 24%, картофель – на 19%, белокочанная капуста – на 14%, свекла – на 12,5%, репчатый лук – на 11%.