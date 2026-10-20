Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 15:57

Экономика

ФАС назвала ситуацию с ценами на продукты в России стабильной

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильная. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский, передает РИА Новости.

По его словам, при рассмотрении крупных сделок на рынке ведомство утверждает поведенческие условия. По ним крупные компании формируют торговые политики.

Кроме того, этим занимаются и крупные производители свинины и мяса птицы, заключил глава ведомства.

Ранее в АКОРТ сообщили, что морковь в крупных торговых сетях России за месяц подешевела почти на четверть. В целом в сентябре минимальная стоимость базовой продовольственной корзины в крупных торговых сетях уменьшилась на 0,7% по сравнению с августом.

Лидерами снижения цен стали овощи борщевого набора. Морковь за месяц подешевела на 24%, картофель – на 19%, белокочанная капуста – на 14%, свекла – на 12,5%, репчатый лук – на 11%.

Читайте также


экономикаеда

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика