В ЦБ заявили, что рост цен в сентябре был ниже показателей июля и августа

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Темпы роста цен в сентябре оказались ниже, чем в июле и августе. Об этом журналистам заявил зампредседателя Центробанка России Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

"Об усилении инфляционного давления говорить, наверное, неуместно. В целом темпы роста цен в сентябре в своей устойчивой части, наверное, да и общий индекс в сезонно-сглаженном выражении был там ниже, чем это было в июле – августе", – сказал он.

По словам Заботкина, третий квартал в целом сложился несколько выше июльского прогноза в части инфляционного фона. Он отметил, что это будет учтено при уточнении прогноза 23 октября.

По данным Росстата, картофель стал самым подешевевшим продуктом в стране в сентябре. Цены на него снизились на 13,1%. Также заметно уменьшилась стоимость белокочанной капусты (на 12,7%), моркови (на 12%), репчатого лука и винограда (на 9,5%).