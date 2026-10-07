SHOT: красная икра может подорожать на 471% к Новому году

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Красная икра может подорожать в России на 471% к Новому году. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

Таким образом, цена может вырасти до 30–40 тысяч рублей за килограмм. При этом в конце прошлого года он стоил порядка 7 тысяч рублей.

Уточняется, что причиной дефицита продукта стал сразу комплекс факторов. В акватории Тихого океана, где традиционно ведется ловля красной рыбы, после потепления вод появилось большое количество акул. Хищники охотятся на лососевых, и их появление совпало с периодом лососевой путины, что нанесло дополнительный урон улову.

Кроме того, на путину в 2026 году повлияли климатические условия. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) предупреждали о нагревании вод из-за климатического явления Эль-Ниньо. Это привело к изменению миграционных путей рыбы и снижению ее численности.

По словам руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, в 2026 году вылов тихоокеанского лосося составил порядка 97,4 тысячи тонн. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025-м.

Ранее в Росрыболовстве сообщили об отсутствии дефицита красной рыбы и икры на внутреннем рынке, потому вариант с ограничением экспорта сейчас не рассматривается.

По информации ведомства, на оптовые цены лососевых давят сразу несколько факторов – от сезонности и объемов предложения до логистики из промысловых районов, затрат на добычу и переработку, инфляции и текущего спроса.

