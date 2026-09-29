ФСБ пресекла незаконный сбыт двух тонн красной икры в Магаданской области

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В Магаданской области сотрудники регионального УФСБ остановили работу двух преступных групп, которые организовали масштабный сбыт красной икры. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители выявили и пресекли канал оптовой перевозки и продажи немаркированной икры лососевых рыб. Злоумышленники экспортировали товар авиатранспортом: отправной точкой служил поселок Эвенск, а пунктами назначения являлись Магадан и другие регионы России.

Из незаконного оборота силовики изъяли более двух тонн деликатеса. Его оценочная стоимость – около 14 миллионов рублей.

Ранее пограничники нашли в лесу Хабаровского края тайник с красной икрой общим весом 312 килограммов. Незаконную добычу наладили трое местных жителей. Они вели промысел в районе устья реки Аджимы, а готовую продукцию прятали в специально оборудованном месте в лесном массиве.