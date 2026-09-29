Движение в Москве ограничат 3 и 4 октября из-за полумарафона "Моя столица"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта ограничат в центре и на западе Москвы 3 и 4 октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

3 октября перекроют участки улицы Косыгина: от проспекта Вернадского до дома 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. 4-го числа ограничения будут вводиться в разное время на следующих участках:



на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на Бережковской набережной в сторону Бородинского моста;

на участках улиц Косыгина и Лужники;

на участках Мичуринского и Вернадского проспектов, а также в боковом проезде Вернадского проспекта в сторону центра;

на Воробьевском шоссе;

на Бородинском мосту и мосту Лужники в сторону центра;

на съезде с Бородинского моста на Ростовскую набережную и в его боковом проезде в сторону центра;

в местном проезде от дома 8, строения 1, до дома 10а, строения 7, по Лужнецкой набережной.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Кроме того, с 09:00 30 сентября до 22:00 4 октября движение закроют на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также в парковочном кармане на пересечении с улицей Косыгина.

С 00:01 3 октября до окончания мероприятия на всех указанных участках нельзя будет припарковаться.

Тем временем ограничения продолжают действовать на двух участках в районе Выставочного переулка и Пресненской набережной до 10 июля 2030 года. Там круглосуточно перекрыта одна полоса. Меры связаны со строительными работами.

