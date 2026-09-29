Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 08:30

Транспорт

Движение в Москве ограничат 3 и 4 октября из-за полумарафона "Моя столица"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта ограничат в центре и на западе Москвы 3 и 4 октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

3 октября перекроют участки улицы Косыгина: от проспекта Вернадского до дома 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. 4-го числа ограничения будут вводиться в разное время на следующих участках:

  • на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на Бережковской набережной в сторону Бородинского моста;
  • на участках улиц Косыгина и Лужники;
  • на участках Мичуринского и Вернадского проспектов, а также в боковом проезде Вернадского проспекта в сторону центра;
  • на Воробьевском шоссе;
  • на Бородинском мосту и мосту Лужники в сторону центра;
  • на съезде с Бородинского моста на Ростовскую набережную и в его боковом проезде в сторону центра;
  • в местном проезде от дома 8, строения 1, до дома 10а, строения 7, по Лужнецкой набережной.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Кроме того, с 09:00 30 сентября до 22:00 4 октября движение закроют на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также в парковочном кармане на пересечении с улицей Косыгина.

С 00:01 3 октября до окончания мероприятия на всех указанных участках нельзя будет припарковаться.

Тем временем ограничения продолжают действовать на двух участках в районе Выставочного переулка и Пресненской набережной до 10 июля 2030 года. Там круглосуточно перекрыта одна полоса. Меры связаны со строительными работами.

Читайте также


транспортперекрытиягород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика