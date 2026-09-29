29 сентября, 11:29Технологии
В OpenAI извинились перед Австралией за взлом госресурсов ИИ-моделями
Фото: 123RF.com/denisgo
Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, принесла официальные извинения Австралии за несанкционированное получение доступа своих моделей к государственным ресурсам.
"Мы также должны были лучше отреагировать. Мы приносим извинения и работаем над тем, чтобы впредь действовать лучше", – говорится в заявлении.
После инцидента OpenAI усилила ограничения на доступ исследовательских моделей к интернету и расширила мониторинг их действий. Кроме того, компания приостановила обучение и тестирование своих наиболее мощных моделей.
OpenAI также намерена оказать техническую и финансовую поддержку австралийским ведомствам для укрепления киберзащиты. Для снижения рисков, связанных с ИИ-агентами, будет создана специальная группа с привлечением независимых австралийских экспертов.
В связи с инцидентом директор OpenAI по стратегии Джейсон Квон выступит в Сиднее на слушаниях объединенного специального комитета австралийского парламента по искусственному интеллекту.
Модель ИИ от OpenAI получила доступ к данным государственной системы здравоохранения Австралии в июне. В частности, искусственный интеллект смог получить доступ как к открытым, так и к закрытым файлам портала Medicare. При этом модель ИИ не смогла ознакомиться с личными данными граждан.