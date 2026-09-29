В Севастополе женщина-водитель накопила 189 неоплаченных штрафов

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В Севастополе судебные приставы арестовали Renault Arkana, принадлежащую 44-летней местной жительнице. На автомобиле числилось 189 неоплаченных штрафов на сумму более 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Как уточнили в ведомстве, исполнительский сбор за принудительное взыскание этих штрафов составил почти 370 тысяч рублей. Материалы об уклонении от уплаты переданы в суд.

Помимо дорожных долгов, женщина не спешила гасить задолженность по кредиту на сумму более 777 тысяч рублей. За это ей также выставили исполнительский сбор в размере 55 тысяч рублей. Общая сумма долговых обязательств превысила 1,3 миллиона рублей.

Иномарку передали судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. Для возврата автомобиля владелице необходимо погасить всю сумму в полном размере.

Ранее в ГД предложили вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения. Такая скидка действовала в России с 2016 года при оплате штрафа в течение 20 дней. В 2025 году ее размер снизили до 25%, а срок оплаты увеличили до 30 дней.