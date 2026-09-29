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29 сентября, 11:49

Культура

"Дом Дракона" возглавил Российский рейтинг сериалов за август

Фото: кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссеры – Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник; производство – Good Banana, Home Box Office (HBO)

Лидером Российского рейтинга сериалов "Медиалогии" за август 2026 года стал "Дом Дракона" – спин-офф "Игры престолов", набравший 1 424 балла. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Второе место занял российский сериал "Холод" с Любовью Аксеновой. Тройку лидеров замкнуло аниме "Магическая битва". Далее расположились "След" – самый долгоиграющий сериал российского телевидения – и "Пацаны".

Весь топ-10 составили проекты, которые были в рейтинге и в июле. Из 30 позиций 16 занимают российские сериалы. Остальные места распределились так: 8 проектов из США, 3 из Турции, 2 из Японии и 1 из Великобритании. Также в "Медиалогии" отметили заметный прорыв турецких сериалов.

Ранее издание The New York Times составило список 100 лучших сериалов, которые вышли после 1 января 2000 года. Первое место занял проект "Во все тяжкие" (2008–2013). Вторую строчку рейтинга заняла криминальная драма "Прослушка" (2002–2008), а третью – "Безумцы" (2007–2015).

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