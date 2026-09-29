Женщину казнят впервые за 200 лет в американском штате Теннесси

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Судебные власти американского штата Теннесси постановили привести в исполнение смертный приговор Кристе Пайк, осужденной за убийство сокурсницы более 30 лет назад. Об этом сообщает ABC News.

Казнь станет первой для женщины в штате с 1820 года. Исполнение приговора назначено на 30 сентября.

В 1995 году 18-летняя Пайк вместе со своим спутником убила 19-летнюю Коллин Слеммер, учившуюся с ней в одном колледже. По версии обвинения, Пайк боялась, что Слеммер может претендовать на ее молодого человека. Она заманила девушку в уединенное место, где они вместе подвергли ее пыткам и убили.

Широкий резонанс дело получило из-за жестокости, возраста участников и сатанинского символа, вырезанного на теле жертвы (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Хотя Пайк не отрицает вину, ее адвокаты и сторонники уверены, что смертная казнь не является подходящей мерой наказания за преступление, совершенное подростком, страдавшим от психического заболевания и пережившим в детстве сексуальное насилие. Тем не менее губернатор Теннесси Билл Ли в понедельник, 28 сентября, объявил, что не будет удовлетворять прошение о помиловании.

Казни женщин в США происходят редко. С 1976 года в стране были казнены 18 женщин, что составляет около 1% от общего числа подобных приговоров.

Ранее сообщалось, что прокуратура Флориды собирается добиваться смертного приговора для 51-летней Кейши Эппс и 37-летнего Тамры Стюарта. Супругам предъявили обвинения в насилии над четырьмя детьми, которые были под их опекой.

По версии следствия, две девочки и два мальчика несколько лет проживали в изоляции. Супругов обвинили в том, что они запирали детей в грузовике и не разрешали им никуда выходить. СМИ подчеркивали, что Стюарт также применял сексуальное насилие к несовершеннолетним.

