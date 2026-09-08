Смертная казнь грозит паре из США за насилие над четырьмя детьми

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Прокуратура Флориды в США будет добиваться смертного приговора для 51-летней Кейши Эппс и 37-летнего Тамры Стюарта после обвинений супругов в насилии над четырьмя детьми, находившимися под их опекой. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на The New York Post.

По версии следствия, две девочки и два мальчика в течение нескольких лет проживали в условиях изоляции. Супругов обвинили в том, что они запирали детей в грузовике и не позволяли им никуда выходить. Как отмечает СМИ, Стюарт также применял сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетним.

Уточняется, что дети провели в таких условиях более шести лет. За это время они не получали необходимой медицинской помощи, что привело к тяжелым проблемам со здоровьем.

Супругам выдвинули ряд обвинений, среди которых сексуальное насилие над несовершеннолетними, жестокое обращение и развратные действия в отношении ребенка младше 12 лет. Генеральный прокурор штата добивается для обвиняемых высшей меры наказания.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после избиения восьмилетнего мальчика в частном детском саду в Ингушетии в селении Кантышево Назрановского района.

В соцсетях распространилось видео, где воспитательница дважды ударила мальчика по голове. Из-за особенностей развития и возраста ребенок не смог защитить себя. Подозреваемой выдвинули обвинения в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного с жестоким обращением.