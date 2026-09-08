Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 11:40

Происшествия

Смертная казнь грозит паре из США за насилие над четырьмя детьми

Фото: 123RF.com/sdm1984

Прокуратура Флориды в США будет добиваться смертного приговора для 51-летней Кейши Эппс и 37-летнего Тамры Стюарта после обвинений супругов в насилии над четырьмя детьми, находившимися под их опекой. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на The New York Post.

По версии следствия, две девочки и два мальчика в течение нескольких лет проживали в условиях изоляции. Супругов обвинили в том, что они запирали детей в грузовике и не позволяли им никуда выходить. Как отмечает СМИ, Стюарт также применял сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетним.

Уточняется, что дети провели в таких условиях более шести лет. За это время они не получали необходимой медицинской помощи, что привело к тяжелым проблемам со здоровьем.

Супругам выдвинули ряд обвинений, среди которых сексуальное насилие над несовершеннолетними, жестокое обращение и развратные действия в отношении ребенка младше 12 лет. Генеральный прокурор штата добивается для обвиняемых высшей меры наказания.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после избиения восьмилетнего мальчика в частном детском саду в Ингушетии в селении Кантышево Назрановского района.

В соцсетях распространилось видео, где воспитательница дважды ударила мальчика по голове. Из-за особенностей развития и возраста ребенок не смог защитить себя. Подозреваемой выдвинули обвинения в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного с жестоким обращением.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика