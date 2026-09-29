Средний чек на подарок ко Дню учителя составит 4,5 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Средний чек на подарок классному руководителю ко Дню учителя в этом году составляет 4 500 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, выяснили аналитики для РИА Новости.

В опросе приняли участие 1 600 респондентов. Самые щедрые родители живут в Москве – здесь средний бюджет на подарок от класса достигает 5 500 рублей. На втором месте Санкт-Петербург с показателем 4 500 рублей, замыкают тройку лидеров Екатеринбург и Красноярск – по 3 700 рублей.

Меньше всего на поздравление планируют тратить в Омске, Перми, Волгограде, Воронеже и Самаре – в среднем по 3 000 рублей.

Самым популярным подарком остаются цветы – их выбрали 63% опрошенных. Часто букеты дополняют подарочными сертификатами (19%), конвертами с деньгами (11%) и сладкими наборами – конфетами, чаем или кофе (10%).

Канцелярские принадлежности планируют дарить лишь 3% классов. Среди других вариантов родители называли вазы, продукты, косметику, оргтехнику, корзины с мясными изделиями и сырами, картины, книги и посуду.

Опрос также показал отношение россиян к празднику. Однозначно положительно ко Дню учителя относятся 26% участников, еще 28% – скорее положительно. Остальные либо занимают нейтральную позицию, либо праздник им не нравится.

Женщины признавались в любви к празднику чаще мужчин: 59% против 49% положительных ответов соответственно. При этом среди представителей сильного пола заметно больше равнодушных – 49% против 40% у россиянок.

По мнению экспертов, лучшими подарками на День учителя станут красивые ежедневники и наборы с качественными ручками. При этом есть нюанс – подарок для сотрудника образовательной организации не должен превышать 3 тысяч рублей.