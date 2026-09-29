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Новости

29 сентября, 07:29

Город

Москва выставила на торги одноэтажное здание в Басманном районе

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Одноэтажное здание свободного назначения площадью 139,7 квадратного метра выставлено на торги в Басманном районе Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект расположен по адресу Старая Басманная улица, дом 5, строение 6. Как отметил Пуртов, отдельно стоящее здание подойдет предпринимателям, которые планируют разместить все рабочие пространства в одном месте. За счет большой площади там можно открыть предприятие сферы услуг – спа-салон или студию танцев.

Подать заявку предприниматели могут до 2 октября, а торги пройдут 14-го числа. Участникам необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на аукцион выставили коммерческое помещение в районе Лианозово. Объект площадью 286,8 квадратного метра расположен на первом этаже дома на Новгородской улице. Помещение имеет отдельный вход, недалеко находится станция метро "Алтуфьево".

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