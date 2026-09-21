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Новости

21 сентября, 08:34

Город

Три помещения для бизнеса выставлены на торги в районе Коньково

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На торгах выставлены три нежилых помещения в столичном районе Коньково. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь объектов составляет от 214,9 до 227,7 квадратного метра. Они расположены на цокольном и первом этажах здания по адресу улица Бутлерова, дом 6. По словам Пуртова, в помещениях можно открыть фотостудии, хореографические классы, фитнес-центры или офисы.

Прием заявок завершится 29 сентября, а открытые аукционы пройдут 8 октября на онлайн-площадке "Росэлторг".

Тем временем в Южном Бутове предприниматели могут приобрести на торгах 14 нежилых помещений для бизнеса. Объекты расположены на первом этаже дома 15 в Чечерском проезде и имеют отдельные входы. Их площадь варьируется от 45,2 до 165,7 "квадрата".

"Торги Москвы": крупные помещения для бизнеса

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