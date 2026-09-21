Движение по ряду столичных улиц ограничат 25–27 сентября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение по некоторым улицам и набережным Москвы ограничат 25–27 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, 26 сентября проехать нельзя будет по ряду улиц в центре и на западе города. Ограничения связаны с проведением Московского марафона на дистанцию 10 километров.

С 00:01 25 сентября до 16:00 27 сентября будет закрыта Университетская площадь у парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. Основные ограничения вступят в силу 26-го числа. С 00:01 до 13:00 нельзя будет проехать по участку улицы Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади, а с 07:30 до 12:15 – по Университетской площади до Воробьевского шоссе по направлению к шоссе.

С 08:00 до 12:30 закроют Воробьевское шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста, до 12:50 – Бережковскую набережную от Бережковского моста до Бородинского, набережную Тараса Шевченко от Бородинского моста до дома 1, боковой проезд Большой Дорогомиловской улицы от Бережковской набережной до Бородинского моста и сам Бородинский мост от Большой Дорогомиловской улицы до Смоленской улицы по направлению в область.

До 13:00 закроют Смоленскую набережную от Бородинского моста до дома 5/31, до 13:10 – Ростовскую набережную от Смоленской улицы до Саввинской и Саввинскую набережную от Ростовской до Новодевичьей. До 13:20 – Новодевичью набережную от Саввинской до Бережковского моста и Лужнецкую набережную от Бережковского моста до улицы Лужники. До 14:00 – улицу Лужники от Лужнецкой набережной до дома 24, строения 23.

С 00:01 26 сентября до окончания мероприятия на данных участках нельзя будет припарковаться. Автомобилистов призвали планировать маршрут заранее.



Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

13-й Московский марафон состоится 26 и 27 сентября. Участников ждут детский и взрослый забеги, а также студенческая и корпоративная эстафеты. В этом году в соревнованиях впервые примут участие около 43% зарегистрированных бегунов.