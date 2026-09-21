21 сентября, 07:38Транспорт
Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили прием и выпуск самолетов
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщается в канале Росавиации в MAX.
Указывается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Внуково и Домодедово обслуживали рейсы лишь по согласованию с ответственными органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.
Отмечалось, что из-за этого были возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажиров просили уточнять актуальную информацию на онлайн-табло воздушных гаваней.