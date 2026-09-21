В Красногорске врачи помогли женщине стать мамой в 17-й раз

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В Красногорске врачи клинической больницы по детству и родовспоможению помогли женщине родить в 17-й раз. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

"В родильный дом из Дедовска поступила женщина с развитием родовой деятельности. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4 килограмма 560 граммов и ростом 56 сантиметров", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщина рожала в этом роддоме во второй раз. Как рассказала заместитель главного врача медучреждения Елена Зинатулина, оказать помощь такой пациентке стало большой честью и огромной ответственностью.

"Семнадцатые роды – это особый случай, требующий максимальной собранности, индивидуального подхода и слаженной работы всей команды. Мы гордимся тем, что женщина доверила нам появление на свет своего малыша, и рады, что смогли оправдать это доверие", – добавила она.

Маму и новорожденного уже выписали из медучреждения. Теперь в семье 12 девочек и 5 мальчиков. Самой старшей дочери – 22 года, а младшей – 2 года 8 месяцев.

Ранее врачи Московского областного центра охраны материнства и детства помогли женщине в третий раз родить двойню. В центр пациентка поступила на 35-й неделе беременности, но в этот раз ситуация усложнилась тазовым предлежанием плодов, что потребовало экстренного оперативного родоразрешения путем кесарева сечения.

Родились мальчик весом 2 600 граммов и девочка весом 2 700 граммов, они успешно прошли курс стационарного лечения. На данный момент их жизни вне опасности.