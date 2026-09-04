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04 сентября, 11:38

Общество

Москвичка родила третьего ребенка в 60 лет, несмотря на возраст и опухоль

Фото: depositphotos/mathom​

Врачи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" помогли 60-летней Марине К. родить третьего сына, несмотря на доброкачественную опухоль матки. Об этом сообщает MSK1.ru со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Женщина является кандидатом биологических наук, занимается изучением процессов старения и работает в РУДН. В 2010 году она заморозила свои яйцеклетки, а спустя 15 лет обратилась в центр женского здоровья в Щербинке. После полного обследования врачи разрешили провести эмбриотрансфер – процедуру в рамках программы ЭКО.

На 38-й неделе беременности консилиум специалистов принял решение провести кесарево сечение. Одновременно врачи должны были удалить миоматозный узел – доброкачественную опухоль, которая развивается в мышечном слое матки.

"При удалении (опухоли. – Прим. ред.) был риск повреждения мочеточника и кровотечения. Кроме того, у нас была задача сохранить матку", – рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, кандидат медицинских наук Соня Жоровна Данелян.

Чтобы избежать осложнений, к операции привлекли сосудистых хирургов и урологов. Первые помогли снизить риск массивной кровопотери, а вторые провели стентирование мочеточника, чтобы не допустить его повреждения. После извлечения ребенка врачи полностью удалили миому и восстановили анатомическое пространство матки.

Спустя несколько дней после родов женщина отметила 61-й день рождения вместе с новорожденным ребенком.

Ранее в Липецком перинатальном центре выходили девочку, родившуюся на 29-й неделе с весом 830 граммов и врожденным пороком сердца. Первый месяц врачи стабилизировали ее состояние, а затем мать освоила навыки ухода и вошла в состав лечебной бригады. Через три месяца девочка набрала до 2,5 килограмма и была выписана под амбулаторное наблюдение.

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