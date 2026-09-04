Асфальт обновили на Чонгарском бульваре в Москве

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

На территории московских районов Зюзино и Нагорного отремонтировали свыше 8 тысяч квадратных метров дорожного покрытия Чонгарского бульвара, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в MAX.

Отмечается, что постоянное движение машин на Чонгарском бульваре привело к образованию колейности. Она создавала неудобства для водителей и оказывала негативное влияние на безопасность движения. По этой причине состояние асфальта на дорогах постоянно проверяют. Специалисты также следят за истечением гарантийных сроков и при необходимости вовремя заменяют дорожное покрытие.

Ремонт дорожного полотна проводят в несколько этапов. Сначала специалисты фрезеруют существующий асфальт, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого укладывают новый асфальт и наносят дорожную разметку. Работы в основном проводят ночью, когда интенсивность движения автомобилей ниже.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что поддержанию дорог столицы в нормативном состоянии уделяют особое внимание, работы по обновлению асфальта проводят каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Ранее сообщалось о завершении работ по ремонту асфальта на Рязанском проспекте в ЮВАО. В ходе ремонта было заменено более 350 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

