Сафонов и Батраков вошли в расширенный состав команды РФ по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, а также полузащитники "Галатасарая" Алексей Батраков и "Реал Сосьедад" Арсен Захарян попали в расширенный состав команды России по футболу на предстоящие сборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Всего в списке 38 футболистов. В рамках сборов 29 сентября в Казани состоится матч между сборными России и Ирана.

Ранее нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев забил 24-й гол в Кубке России. Таким образом, он повторил достижение Александра Соболева и Олега Веретенникова.

Мяч был забит в концовке первого тайма матча третьего тура группового этапа "Пути Российской Премьер-лиги" Кубка России против грозненского "Ахмата".