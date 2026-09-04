04 сентября, 12:30Спорт
Сафонов и Батраков вошли в расширенный состав команды РФ по футболу
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, а также полузащитники "Галатасарая" Алексей Батраков и "Реал Сосьедад" Арсен Захарян попали в расширенный состав команды России по футболу на предстоящие сборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.
Всего в списке 38 футболистов. В рамках сборов 29 сентября в Казани состоится матч между сборными России и Ирана.
Ранее нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев забил 24-й гол в Кубке России. Таким образом, он повторил достижение Александра Соболева и Олега Веретенникова.
Мяч был забит в концовке первого тайма матча третьего тура группового этапа "Пути Российской Премьер-лиги" Кубка России против грозненского "Ахмата".