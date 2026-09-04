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04 сентября, 11:40

Происшествия

Число жертв крушения парома у Кипра возросло до 12 человек

Фото: AP/Nedim Enginsoy

Число жертв крушения парома у берегов Северного Кипра увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил премьер-министр признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель в соцсетях.

По его словам, были обнаружены еще два тела погибших.

"Поиски еще 16 пропавших без вести идут круглосуточно", – приводит его слова РИА Новости.

Тем временем суд продлил на восемь дней арест девяти фигурантов уголовного дела, в том числе капитана парома.

Пассажирский паром "Фило Джет" перевернулся и затонул недалеко от Кипра 30 августа. Всего на нем находились 267 человек, из которых удалось спасти 241. На пароме были в том числе две россиянки.

2 сентября специалисты определили точные координаты парома. Для осмотра судна из Турции был доставлен подводный робот, который может погружаться на глубину до 514 метров и переносить грузы массой до 135 килограммов.

Окончательный вывод о причинах трагедии будет возможен по результатам анализа записей черных ящиков.

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