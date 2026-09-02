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Новости

02 сентября, 08:15

Происшествия

Два торговых судна столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула

Фото: report.az

В Мраморном море у побережья Стамбула в районе уезда Силиври столкнулись два сухогруза под турецким флагом – Alsu и Tuğberk İmamoğlu. Об этом сообщило управление губернатора Стамбула.

На судне Alsu визуально заметных повреждений нет. На борту Tuğberk İmamoğlu находились 10 членов экипажа, связь с ними в настоящее время отсутствует.

К месту инцидента направлены поисково-спасательные отряды, подразделения береговой охраны, вертолеты и буксиры. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее танкер Caroline Bezengi потерпел бедствие у берегов Омана, перевозя почти миллион баррелей нефти. При этом медленное погружение танкера спровоцировало утечку, и разлив нефти растянулся на территории, достигающей почти 800 квадратных километров.

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