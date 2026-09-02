Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожены

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два украинских беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны в среду, 2 сентября, на подлете к Москве. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр.

Ранее силам ПВО удалось уничтожить еще семь БПЛА, летевших на Москву. Через некоторое время стало известно еще о трех сбитых дронах. Таким образом, к настоящему времени сбито уже 12 беспилотников, которые пытались атаковать столицу.

В связи со сложившейся ситуацией аэропорт Шереметьево перешел на работу по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.