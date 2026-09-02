02 сентября, 07:18Происшествия
Пожар произошел в здании цеха в Перми
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Перми на территории производственного объекта в поселке Новые Ляды произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве уточнили, что возгорание охватило здание цеха. Его удалось локализовать на площади 2,1 тысячи квадратных метров.
Прибывшим пожарным удалось остановить распространение огня. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.
Ранее ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Томской области. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 505 квадратных метров.