Пожар произошел в здании цеха в Перми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Перми на территории производственного объекта в поселке Новые Ляды произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что возгорание охватило здание цеха. Его удалось локализовать на площади 2,1 тысячи квадратных метров.

Прибывшим пожарным удалось остановить распространение огня. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

Ранее ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Томской области. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 505 квадратных метров.