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02 сентября, 04:41

Политика

Мантуров заявил о контроле кабмина над ситуацией с атаками ВСУ на маркетплейсы

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Правительство России держит на постоянном контроле ситуацию с ликвидацией последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, сами компании прилагают значительные усилия для устранения последствий таких атак, в частности перенаправляют логистические потоки. Мантуров подчеркнул, что данная тема находится под пристальным вниманием кабинета министров.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые получили повреждения из-за украинских атак.

Как указал президент, логистические мощности требуют восстановления в том числе при участии властей. Российский лидер подчеркнул, что такую работу необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.

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