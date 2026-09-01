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01 сентября, 23:49

Политика

Путин заявил, что переговоры по Украине заморожены

Фото: kremlin.ru

Переговорный процесс по Украине в настоящее время находится в замороженном состоянии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.

"Если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы все крутилось в бессмысленном режиме", – указал он.

По словам главы государства, любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием. При этом Путин обратил внимание, что Киев просит о возобновлении диалога и личных встречах, однако с террористами переговоров не ведут.

Кроме того, российский лидер назвал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера желанными гостями в Москве, отметив, что с ними комфортно работать.

"Это близкие люди президенту (США Дональду. – Прим. ред.) Трампу, на мой взгляд они искренние люди и стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. И президент им доверяет, что очень важно, и без этого невозможно вести никакие переговоры", – добавил он.

Ранее СМИ писали, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины для урегулирования конфликта.

При этом американские официальные лица уже проинформировали Зеленского о переговорах в Москве и предложении провести трехсторонний саммит, утверждали журналисты.

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Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитикаВладимир ПутинДональд Трамп

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