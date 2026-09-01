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Обвинения Берлина в адрес Москвы после инцидента в Лейпциге не имеют под собой аргументации. ФРГ продолжает курс на эскалацию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

В начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским Ан‑124 был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. Из-за этого воздушная гавань остановила рейсы и перенаправила прибывавшие самолеты в другие города.

По данным следствия, дрон нес около 800 граммов взрывчатки. Глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил ее повторения.

После этого глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обратился к России, заявив, что Москва должна знать, что Берлин является стабилизирующей силой в Европе, которая всегда готова к переговорам. Кроме того, министр объявил о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине и о закрытии российского генконсульства в Бонне.

