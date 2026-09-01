The Sun: 42-летняя дочь Брижит Макрон начала встречаться с 22-летним студентом

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Дочь Брижит Макрон Тифен Озьер влюбилась в 22-летнего студента Антуана Леконта. Об этом сообщила газета The Sun.

42-летняя женщина опубликовала в соцсетях снимки из отпуска в Амстердаме, на которых выглядит "безумно влюбленной" в нового избранника.

Роман Озьер и Леконта начался этим летом в приморском городе Ле-Туке, где студент подрабатывал инструктором по кайтсерфингу. Незадолго до этого, в мае 2026 года, женщина рассталась с французским телеведущим Сирилом Хануной, у которого была неоднозначная репутация.

Разница в возрасте между Тифен и ее бойфрендом составляет, соответственно, 20 лет. Почти такая же разница у 73-летней Брижит и 48-летнего президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер женат на своей бывшей учительнице, в которую влюбился еще во время учебы в лицее. Тифен – одна из трех детей Брижит от первого брака, которых Макрон воспитал как приемных. Собственных детей у французского президента нет.

Ранее Макрон оставил в одиночестве супругу на выходе из самолета в Индии. После того как двери лайнера открылись, он показался на выходе, потом резко вернулся в салон, из-за чего его жена осталась одна у открытого люка. Через некоторое время Макрон снова вышел из самолета и начал спуск по трапу вместе с супругой.

