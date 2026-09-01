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01 сентября, 23:19

Происшествия

Не менее 50 человек получили ранения в результате удара США по Ирану

Фото: 123RF.com/alisali

В результате американского удара по городу Сирик на юге Ирана погибли 4 человека, еще не менее 50 получили ранения. Об этом сообщили глава Иранского общества Красного Полумесяца Мохтар Салахшур и заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси.

По их словам, атака была нанесена по месту, где в этот момент проходила свадебная церемония. Собеседники телеканала SNN отметили, что число жертв может вырасти из-за тяжелого состояния некоторых пострадавших.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США заявило о серии ударов по целям на территории Ирана. Телеканал Press TV сообщал, что взрывы прогремели на южном побережье страны, в том числе на острове Кешм и в ряде городов.

Также американский президент Дональд Трамп пригрозил, что Иран прекратит существование, если продолжит отвечать на удары со стороны США.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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