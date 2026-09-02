Путин заявил, что Россия не бьет по руководству Украины

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Владимир Путин объяснил, почему Москва не наносит удары по руководству Украины. По его словам, России нужны переговорщики на случай, если Киев захочет решать вопросы мирным путем, а не продолжать курс на нанесение стратегического поражения.

Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, Путин подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что для мирного урегулирования потребуются люди с украинской стороны, которые осознают необходимость диалога.

Комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер назвал их заявкой на терроризм, отметив, что это пока не переход к терроризму. Если дело дойдет до этого, Россия определит, как отвечать, и найдет соответствующие инструменты.

Также Путин подчеркнул, что переговорный процесс по Украине в настоящее время находится в замороженном состоянии. При этом он обратил внимание, что Киев просит о возобновлении диалога и личных встречах, однако с террористами переговоров не ведут.