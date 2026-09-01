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01 сентября, 23:04

Политика

Посол отверг обвинения ФРГ в причастности РФ к инциденту с БПЛА

Фото: 123RF.com/ewastudio

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев решительно отверг обвинения Германии в причастности Москвы к инциденту с БПЛА в Лейпциге, назвав их бездоказательными и абсурдными. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Дипмиссия подчеркнула, что 1 сентября МИД ФРГ вызвал Нечаева и заявил ему протест, обвинив Россию в причастности к инциденту. В ответ посол указал, что провокация послужила только целям Киева, милитаристского крыла Европы и магнатам военно-промышленного комплекса, заинтересованным в разжигании украинского конфликта.

"Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ", – говорится в сообщении.

В начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским Ан‑124 был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. Из-за этого воздушная гавань остановила рейсы и перенаправила прибывавшие самолеты в другие города.

По данным следствия, дрон нес около 800 граммов взрывчатки. Глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил ее повторения.

После этого министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль обратился к России, заявив, что Москва должна знать, что Берлин является стабилизирующей силой в Европе, которая всегда готова к переговорам. Кроме того, глава ведомства объявил о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине и о закрытии российского генконсульства в Бонне.

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