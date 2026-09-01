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01 сентября, 23:23

Происшествия

Путин заявил, что ночью Москву и Петербург пыталось атаковать большое число БПЛА

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

За прошедшую ночь, 31 августа, Москву и Санкт-Петербург пыталось атаковать большое количество БПЛА. Их целью были три НПЗ, заявил Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.

"Как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга", – указал он.

Глава государства назвал беспилотники главным вызовом и подчеркнул, что Россия с ним справляется. При этом, как отметил президент, в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре и НПЗ Вооруженным силам России были даны указания по подготовке массированных ударов по объектам украинской энергетики.

Российский лидер также обратил внимание, что в стране осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ. Он добавил, что их уровень защиты уже совсем другой.

Первые 12 беспилотников были перехвачены на подлете к Москве 1 сентября примерно в 03:09. Позже Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 5 дронов.

Вечером того же дня силы ПВО нейтрализовали еще 4 вражеских беспилотника, которые направлялись к столице. На местах падения фрагментов дронов работали специалисты экстренных служб.

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