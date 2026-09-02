Иран сообщил об атаке на базу США в Бахрейне

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне с помощью беспилотников. По данным агентства Tasnim, удары были нанесены по радиолокационным объектам и местам сосредоточения военнослужащих США.

В заявлении КСИР отмечается, что иранские силы осуществили массированную атаку дронами по американским военным объектам на территории Бахрейна. Целями ударов стали радиолокационные системы и районы дислокации американского персонала на базе Шейх-Иса.

Также генеральный штаб кувейтской армии сообщил об отражении воздушной атаки силами ПВО Кувейта. Другие подробности ведомство на данный момент не приводит.

Ранее участники свадебной церемонии погибли в результате новых ударов США по югу Ирана. Кроме того, гражданский аэропорт города Джирофт, расположенный в провинции Керман на юге страны, также подвергся ударам со стороны американской армии.