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02 сентября, 04:58

Политика

Захарова заявила, что РФ ответит Германии на закрытие генконсульства в Бонне

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Россия в ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть генеральное консульство РФ в Бонне и прекратить деятельность Русского дома в Берлине. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона подготовит симметричные шаги, хотя Берлин, вероятно, не в полной мере осознает возможные последствия своих действий.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия закроет российское генконсульство в Бонне и расторгнет договор, регулирующий работу Русского дома в Берлине.

Этому предшествовало заявление министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

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