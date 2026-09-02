02 сентября, 04:58Политика
Захарова заявила, что РФ ответит Германии на закрытие генконсульства в Бонне
Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий
Россия в ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть генеральное консульство РФ в Бонне и прекратить деятельность Русского дома в Берлине. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, российская сторона подготовит симметричные шаги, хотя Берлин, вероятно, не в полной мере осознает возможные последствия своих действий.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия закроет российское генконсульство в Бонне и расторгнет договор, регулирующий работу Русского дома в Берлине.
Этому предшествовало заявление министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.